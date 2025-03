Abu Dhabi präsentiert die größte Drohnen-Lichtshow der Welt, die kulturelle und technologische Geschichten erzählt

Mehrjährige Partnerschaft stärkt die führende Position Abu Dhabis in den Bereichen immersives Storytelling und innovative Unterhaltung

ABU DHABI, VAE, 12. März 2025 /PRNewswire/ -- Seine Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, war Zeuge der Unterzeichnung eines strategischen Partnerschaftsabkommens zwischen dem Ministerium für Kultur und Tourismus, dem in Colorado ansässigen Unternehmen Nova Sky Stories und dem in Abu Dhabi ansässigen emiratischen Unternehmen Analog, das auf physische Intelligenz und Mixed Reality spezialisiert ist.

Im Rahmen dieser mehrjährigen Partnerschaftsvereinbarung wird Abu Dhabi eine bahnbrechende Initiative starten, die modernste Drohnentechnologie in groß angelegte immersive Erzähltechniken integrieren und damit seine Position als globales Zentrum für Innovationen in Kultur und Unterhaltung weiter festigen wird. Die synchronisierten Drohnen-Performances werden an verschiedenen ikonischen Orten künstlerische Geschichten erzählen, die das reiche Erbe und die dynamische Zukunft des Emirats miteinander verweben.

Es wird die weltweit fortschrittlichste Flotte von 10.000 Drohnen für Lichtshows einführen, eine in der Region einzigartige Initiative, die kulturelle Erzählungen mit fortschrittlicher Drohnentechnologie verbindet, um immersive Erlebnisse zu schaffen.

Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi, sagte: „Durch den Einsatz innovativer Technologien finden wir neue und eindringliche Wege, um unsere Vision und Kultur mit der Welt zu teilen. An der Schnittstelle zwischen Kreativität und Unterhaltung wird diese Partnerschaft mit Nova Sky und Analog die Konventionen herausfordern und die Messlatte für das, was Einwohner und Besucher erleben können, höher legen. Diese visuellen Spektakel unterstreichen Abu Dhabis führende Position im Bereich der Unterhaltungsinnovation und sorgen für erlebnisreiche und unvergessliche Momente für alle."