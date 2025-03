Miata Metals beginnt mit 10.000-Meter-Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam

Vancouver, BC (12. März 2025) – Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) („Miata“ oder das „Unternehmen“) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-co ... - freut sich bekannt zu geben, dass es sein 10.000 Meter umfassendes Diamantkernbohrprogramm beim Goldprojekt Sela Creek in Surinam („Sela Creek“) begonnen hat.

Das Unternehmen erprobt derzeit das Ziel Stranger, eines der Hauptprospekte innerhalb des zentralen mineralisierten Korridors bei Sela Creek.

Höhepunkte:

- Im Zielgebiet Stranger, wo Oberflächenproben in den Jahren 2024 und 2025 in einem beträchtlichen Gebiet positive Ergebnisse lieferten, wird in der Tiefe eine Scherungszone mit intensiven Adern und Verkieselungen erprobt.

- Das Unternehmen beabsichtigt, drei Bohrlöcher bei Stranger zu bohren und wird anschließend zu den Zielen Puma und Golden Hand übergehen.

- Die mineralisierten Schürfproben von Miata auf dem Ziel Stranger kommen innerhalb einer etwa 30 m breiten Zone mit intensiver Scherung, Alteration und Aderung vor.

„Das Unternehmen hat mit dem Beginn des Bohrprogramms einen wichtigen Meilenstein erreicht“, sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. „Wir haben mit der Erprobung des Ziels Stranger begonnen, eines von mehreren hochprioritären Zielen, das seit Beginn der Beprobung im Jahr 2024 durchgehend vielversprechende Goldwerte erbracht hat. Da die Mineralisierung im Saprolit in-situ ist, sind wir zuversichtlich, dass die bisherigen Probenahmen in der Tiefe fortgesetzt werden können. Während die Bohrungen zunehmen, planen wir die Entsendung weiterer Explorationsmannschaften, um unsere Pipeline an Bohrzielen weiter auszubauen. Der Beginn der Bohrungen auf Sela Creek war eine große Anstrengung, vor allem im Hinblick auf unseren Zeitplan, und wir hätten es nicht ohne ein hervorragendes und engagiertes Team im Land und eine unterstützende örtliche Gemeinde schaffen können. Wir freuen uns nun darauf, anhand des Bohrkerns Feedback zu unseren Zielen zu erhalten und - was noch wichtiger ist - unser prädiktives Adermodell auf dem Projekt mit dem Bohrmeißel zu testen.“