Wer mehr Wirtschaftswachstum will, sollte Wohnungen bauen (FOTO)

Berlin (ots) - Die deutsche Volkswirtschaft steckt in einer zähenWachstumskrise: Der Export lahmt auch als Folge geopolitischer Verwerfungen.Zudem fehlen Fachkräfte und Produktivitätszuwachs. In der Diskussion um dasgeplante Sondervermögen für Infrastrukturmaßnahmen regt Prof. Dr. Bert Rürup,vormals Vorsitzender der Wirtschaftsweisen an, Impulse zur Stimulierung derBinnenkonjunktur vorrangig dort zu setzen, wo sie auf unterausgelasteteProduktionskapazitäten und umsetzungsreife Projekte stoßen. Vor diesemHintergrund hat eine von ihm geleitete unabhängige Experten-Taskforce Optionenbewertet. Ein Ergebnis: Eine Ankurbelung des Wohnungsbaus würde nicht nur dassoziale Problem des Wohnungsmangels entschärfen, sondern zudem eine wichtigeVoraussetzung für die Gewinnung dringend benötigter Fachkräfte aus dem Auslanderfüllen. Darüber hinaus könnte durch einen Neubau von 50.000 preisgünstigenMietwohnungen ein Wachstumsimpuls von etwa 0,5 Prozent erreicht werden.Unter Leitung von Prof. Bert Rürup haben Experten aus Wirtschaft undWissenschaft, Vertreter der Städte und Kommunen sowie der Gewerkschaften undArbeitgeber Lösungen entwickelt, mit denen die gering ausgelastete Bau- undWohnungswirtschaft dazu beitragen kann, sowohl die gesamtwirtschaftlicheLeistung der deutschen Volkswirtschaft zu stimulieren, als auch dieWachstumsperspektiven der Volkswirtschaft zu verbessern. Initiator ist dasübergreifende Unternehmens-Netzwerk "Neues Bauen - 80 Sekunden".Die wichtigsten Forderungen der Taskforce:- Förderung bezahlbarer Mietwohnungen gekoppelt an verbindliche Obergrenzen fürdie Baukosten- Bessere Investitionsbedingungen im freifinanzierten Wohnungsbau durchsteuerliche Anreize- Gezielte Förderung der Wohneigentumsbildung durch zinsgünstige, nachrangigeDarlehen- Kurzfristige Senkung der Baukosten durch die bundesweite Umsetzung desRegelstandards "Erleichtertes Bauen" sowie von Gebäudetyp E- Langfristige Senkung der Baukosten durch mehr serielles Bauen"Der Wohnungsbau ist ein guter Hebel für einen sofortigen Konjunkturimpuls",erklärt auch Matthias Günther, Leiter des Pestel Instituts und ebenfallsMitglied der Taskforce. Wirtschaftswachstum könne aus drei Quellen generiertwerden: zusätzliche Innovationen, zusätzliche Erwerbspersonen und zusätzlicheInvestitionen. Günther: "Da das Produktivitätswachstum in Deutschland schwachist und der Arbeitskräftemangel zunimmt, bleiben in der kurzen Frist vorrangignur zusätzliche Investitionen, um das Wirtschaftswachstum zu stimulieren. DieInvestitionen in Wohnungen helfen auch bei der Gewinnung von Arbeitskräften."