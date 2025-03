Crypto & Blockchain US Leaders: ein neuer Tracker von SG

Seit der Geburt der Bitcoin-Währung im Jahr 2009 wuchs die Fan-Gemeinde der dezentralen digitalen Währung stark. Wechselten bei der ersten bekannten Transaktion zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin den Besitzer, wurden im Dezember erstmals über 100.000 US-Dollar für eine Einheit Bitcoin gezahlt. Doch die Blockchain-Technologie, auf der u.a. Bitcoin basiert, kann mehr leisten: Durch Unverfälschbarkeit, Transparenz und Dezentralität kann sie durch Rückverfolgbarkeit, Authentifizierung, Automatisierung und Digitalisierung in allen erdenklichen Transaktionen und Branchen für Vertrauen und Sicherheit sorgen. Die Société Générale bietet Anlegern mit einem Open-End-Zertifikat auf den Solactive Crypto & Blockchain US Leaders Index CNTR (DE000SJ929T0) die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die Produkte und Services entlang der Blockchain-Wertschöpfungskette anbieten.

15 High Tech Blue Chips der US-Börsen NYSE und Nasdaq