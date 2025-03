Barrick treibt Exploration auf früheren Lake Victoria Gold-Lizenzen voran

Im Jahr 2022 hatte Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG) einen Teil seiner Goldliegenschaften in Tansania an Bulyanhulu Gold Mine Limited verkauft, ein Gemeinschaftsunternehmen des Goldgiganten Barrick Gold und der Regierung des ostafrikanischen Staates.

Seitdem treibt Buly die Erkundung des Projekts voran und zielt dabei vor allem auf Ausdehnungen der Mineralisierung ab, wie sie auf dem eigenen Gelände vorkommen. Mit einer Kombination aus Aircore-Bohrungen (AC), geochemischem Screening und Rückspülbohrungen (RC) hat man dabei mittlerweile die Zielgebiete verfeinert und die Höffigkeit der wichtigsten geologischen Strukturen bestätigt.

Besonders vielversprechende Resultate wurden dabei auf dem Zielgebiet Enze erzielt, wo im dritten und vierten Quartal geochemische und geologische Untersuchungen anhand von Aircore-Ergebnissen fortgesetzt wurden. Damit gelang es, geologische und geochemische Signaturen weiterzuentwickeln, die das Potenzial auf Ausdehnungen von Mineralisierung im Stil von Bulyanhulu unterstützen.

Geologisches Modell bestätigt

Wie es weiter heißt, hat das von Barrick / Buly durchgeführte Bohrprogramm das angenommene geologische Modell bestätigt, das durch Basalt-, Tuff- und Argillit-Formationen entlang der Basalt-Tuff-Kontakte sowie durch Quarz-Feldspat-Porphyr-Intrusionen gekennzeichnet ist.

Hinzu kam, dass lokal mäßig starke Scherungen, Quarzadern und bis zu 1 % Pyrit beobachtet wurden, die mit den interpretierten geophysikalischen Strukturen übereinstimmen, was die Prospektivität des Projektgebiets noch einmal bestätigt. Und auf dem Zielgebiet Enze wurden mit Rückspülbohrungen Goldanomalien innerhalb von Basalten und felsischen Tuffen entlang mäßiger Belastungszonen identifiziert, die weitere Bohrungen im zweiten bis vierten Quartal dieses Jahres rechtfertigen!

Potenzial auf Satellitenlagerstätten

Aus den Berichten von Barrick / Buly geht zudem hervor, dass die Fortführung der Aircore und geochemischen Untersuchungen im vierten Quartal 2024 das Potenzial auf neue, zusätzliche Satellitenlagerstätten eröffnete.

Mit den Arbeiten bis Ende des vergangenen Jahres hat Barrick / Buly damit rund 4,157 Mio. USD in die Erkundung der von Lake Victoria erworbenen Lizenzgebiete gesteckt. Insgesamt hat man sich verpflichtet, über einen Zeitraum von vier Jahren 9 Mio. USD in die Exploration der strategisch nahe der Goldmine Bulyanhulu gelegenen Gebiete zu investieren.

Das war genauso Teil der Kaufvereinbarung wie auch Konditionen, die das Potenzial für LVG beinhalten, bis zu 45 Mio. USD (!) an Zahlungen zu erhalten, deren Umfang von der zukünftigen Entdeckung von Mineralvorkommen abhängen.

Simon Benstead, Executive Chairman und CFO, betont, dass die Arbeiten von Barrick / Buly noch einmal das potenzielle Ausmaß des Projekts demonstrieren würden. Es sei gelungen, mit systematischen Bohrungen entscheidende geologischen Strukturen abzubilden, die signifikante Goldvererzung aufweisen könnten, erklärte er. Dass Barrick bereit sei, bis zu 45 Mio. Dollar an Zahlungen an Lake Victoria Gold zu leisten, unterstreiche noch einmal den Wert des Projekts und der strategischen Partnerschaft so Benstead.

Angesichts der 2024 durchgeführten Aktivitäten und deren Ergebnisse plane Barrick / Buly jetzt für das laufende Jahr ein erweitertes Bohrprogramm, das weitere Rückspülbohrungen auf dem Zielgebiet Enze umfasst, mit denen bekannte Goldanomalien genauer definiert und erweitert werden sollen. Hinzu kommen weitere geochemische Untersuchungen zur Identifizierung neue, vorrangiger Ziele und die Integration geophysikalischer Daten, um die Mineralisierungsmodelle zu verfeinern und die Zielerfassung zu verbessern.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.