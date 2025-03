JPMorgan senkt Ziel für Porsche AG auf 93 Euro - 'Overweight'

toller schrieb 08.03.25, 12:11

Gute Entscheidung, so bleibt der Spaß in der Family. Jetzt noch Instagram Kanal aufmachen, Frauen mit GT3 RS erwecken da immer krasses Erstaunen. Muss auch gar nicht aufm Track sein. :-)



In der WiWo ist ein langer Artikel zu Porsche und den aktuellen Problemen.



Wird viel auf Taycan fokussiert, wenig über den Rest der Flotte.



Ausgewogener Artikel, aber kratzt ein bischen an der Obefläche, will Mut machen.



Ich kann nur sagen: bloß nicht Taycan einstellen (wird im Artikel spekuliert). Der kriegt schon noch die Kurve.

Wie wäre es mit ner Cabrio Version der Taycan Limousine statt der BAT-Mobil Abklatsche, die eh keiner unterscheiden mag (Sport tourismo, Cross tourismo).

Beim Panamera wurden die Modelle ja schon eingestellt.



Naja, Porsche hat einen weiten Weg vor sich, und wenn die Konjunktur nicht läuft (Rezession in Folge, USA schwächelt und China kauft angeblich 250.000 SU7) dann schaut halt der deutsche Käufer auch zweimal hin.



Anyhow, Qualität, Luxus und Sportlichkeit wird bleiben und der Wunsch danach.