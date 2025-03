BrandPilot AI erweitert SpectrumIQ um Snapchat- und LinkedIn-Influencer-Entdeckung, Echtzeit-Trends und Wettbewerbseinblicke

Toronto, Ontario--(12. März 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologie, gibt stolz Updates für seine Influencer-Marketing-Plattform SpectrumIQ bekannt, die die Möglichkeiten zur Influencer-Entdeckung und Markenanalyse erweitern.

Dieses Update unterstreicht BrandPilot AIs Engagement, Marketern Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um sich in der sich entwickelnden digitalen Landschaft zurechtzufinden. Die neuen Funktionen ermöglichen es Nutzern, relevante Influencer auf aufstrebenden Plattformen zu entdecken, trendige Inhalte zu verfolgen und tiefere Einblicke in die Markenleistung zu gewinnen.

"In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft brauchen Marketer einen Vorsprung", sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. "Die neuesten Erweiterungen von SpectrumIQ bieten diesen Vorteil und liefern einzigartige Erkenntnisse und Entdeckungsmöglichkeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein."

Hauptfunktionen des SpectrumIQ-Updates:

- Erweiterte Influencer-Entdeckung

Direkte Suche nach Snapchat-Influencern nach Benutzernamen oder Schlüsselmetriken wie Anzahl der Aufrufe, Standort, Interessen und Followerzahl.

Filtern und Entdecken von LinkedIn-Influencern basierend auf spezifischen Kriterien wie Standort, Followerzahl, Engagement-Rate und Kontotyp.

- Täglich frische Entdeckungen:

SpectrumIQ bietet nun tägliche Updates zu aufstrebenden Influencern, Autoren mit trendigen Inhalten, Influencern mit dem engagiertesten Publikum und Top-Performern.

- Social Listening Markenvergleich:

Nutzer können die Leistung von Markenkonten, gesponserte Inhaltsaktivitäten, Creator-Partnerschaften und Markenerwähnungen vergleichen, um Wettbewerbseinblicke zu gewinnen.

Um seine Fähigkeiten weiter auszubauen, hat BrandPilot AI auch eine Premium-Liste von Web3- und Krypto-fokussierten Influencern zusammengestellt, die es Marken ermöglicht, sich mit Top-Stimmen in den Bereichen Blockchain, DeFi und NFT zu verbinden. Diese Ergänzung stellt sicher, dass Marketer mit hochwertigen Autoren in Kontakt treten können, die Gespräche in der sich schnell entwickelnden digitalen Wirtschaft vorantreiben.