1 Ausnahme-Investor, der diesen Weltmarktführer für 495.941.042 USD gekauft hat

Vielen Anlegern sind Großinvestoren wie Warren Buffett, Bill Ackman und David Tepper bekannt. Doch auch Deutschland besitzt Top-Investoren, die allerdings oft weniger im Scheinwerferlicht stehen. Zu ihnen zählt ​William Alexander von Mueffling, der als Sohn eines Investmentbankers in München geboren wurde, an der New Yorker Columbia-University Wirtschaft studierte und zwischen 1998 und 2003 für Lazard Asset Management eine Durchschnittsrendite von mehr als 30 Prozent erzielt hat.

Heute managt er über Cantillon Capital Management seinen eigenen Aktienfonds, der bereits ein Volumen von mehr als 16 Milliarden US-Dollar erreicht hat.