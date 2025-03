Precisely führt Geo-Adressierung und Datenanreicherung auf dem Snowflake Marketplace ein

Snowflake Native Apps von Precisely bieten Snowflake AI Data Cloud-Kunden einzigartige Location Intelligence-Funktionen und zusätzliche kuratierte Datensätze

BURLINGTON, Mass., 12. März 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, der weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, gab heute die Verfügbarkeit mehrerer neuer Innovationen in den Bereichen Location Intelligence und Datenanreicherung über Snowflake Marketplace bekannt. Mit den neuesten Versionen können gemeinsame Kunden nun leistungsstarke Lösungen für Geo-Adressierung und Datenanreicherung nativ in ihren Snowflake-Umgebungen nutzen. Durch die Bereitstellung präziser, verifizierter und geokodierter Adressen, die für die Anreicherung bereit sind, können Unternehmen die kostspieligen Ineffizienzen von Adressdaten schlechter Qualität beseitigen. Darüber hinaus bieten verbesserte standortbezogene Einblicke ein tieferes Verständnis von Zielgruppen und Risikoniveaus, was eine sicherere, datengesteuerte Entscheidungsfindung ermöglicht.