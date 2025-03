Europa-Sanktionen gegen Russland wohl 'auf dem Tisch'

SHANNON (dpa-AFX) - In möglichen Verhandlungen mit Russland über einen Frieden in der Ukraine werden nach Einschätzung des US-Außenministers Marco Rubio auch die europäischen Sanktionen eine Rolle spielen. Er könne sich vorstellen, dass Moskau diese zur Sprache bringe, sagte Rubio während eines Zwischenstopps in Irland nach den Gesprächen mit der ukrainischen Delegation in Saudi-Arabien. Er denke, die Frage europäischer Sanktionen werde "auf dem Tisch liegen".

Seiner Meinung nach sei offensichtlich, dass es für einen Frieden in der Ukraine eine Entscheidung der Europäer darüber geben müsse, "was sie mit diesen Sanktionen tun werden und so weiter". Dazu kämen die eingefrorenen russischen Vermögenswerte.