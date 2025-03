Kanada reagiert auf neue US-Zölle mit Gegenzöllen

OTTAWA (dpa-AFX) - Kanada hat auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent mit Gegenzöllen reagiert. Ab Mitternacht würden Zölle auf US-Produkte wie beispielsweise Computer und Werkzeuge in Höhe von insgesamt rund 20 Milliarden US-Dollar (etwa 18 Milliarden Euro) erhoben, teilten mehrere kanadische Minister gemeinsam bei einer Pressekonferenz in Ottawa mit.

"Unsere legendären Stahl- und Aluminiumindustrien werden unfair behandelt", sagte kanadische Finanzminister Dominic LeBlanc. Wissenschaftsminister François-Philippe Champagne warf der US-Regierung vor, Chaos zu kreieren, das die Kosten für Alltagsgegenstände für Menschen auf beiden Seiten der Grenze in die Höhe treibe. Trump argumentiert, exzessive Stahl- und Aluminiumimporte bedrohten die nationale Sicherheit der USA./cah/DP/ngu