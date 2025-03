Stiftungsberater erklärt, wie Superreiche ihr Geld jetzt absichern (FOTO)

Langenfeld (ots) - Die jüngsten Wahlergebnisse zeigen einen deutlichen Linksruck

unter jungen Wählern: Bei den Unter-24-Jährigen ist die Linkspartei zur

stärksten Kraft avanciert. Doch nicht jeder profitiert von der neu gewonnenen

Stärke. Mit Forderungen nach Vermögenssteuer, höherer Erbschaftssteuer und einer

stärkeren Umverteilung könnten in Zukunft einschneidende Veränderungen für viele

Menschen drohen.



"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit Strategien zur Vermögenssicherung

auseinanderzusetzen. Noch sind tiefgreifende Reformen unwahrscheinlich, aber das

politische Klima verändert sich. Stiftungsmodelle, steueroptimierte

Vermögensstrukturen und internationale Diversifikation bieten langfristige

Sicherheit", sagt Sascha Drache. In diesem Beitrag verrät er, welche politischen

Entwicklungen in den nächsten Jahren zu erwarten sind und welche Maßnahmen

Superreiche bereits jetzt ergreifen können.









In Deutschland gewinnen Forderungen nach einer stärkeren Besteuerung großer

Vermögen und Erbschaften an Fahrt - getragen vor allem durch den wachsenden

Einfluss linker und grün-orientierter Parteien. Obwohl die jährliche

Vermögensteuer seit 30 Jahren nicht mehr erhoben wird, sprechen sich Parteien

wie SPD, Grüne und Die Linke in ihren Programmen dafür aus, sehr große

Privatvermögen wieder mit einer regelmäßigen Vermögensabgabe zu belegen. So

verweist z. B. die SPD-Parlamentsgruppe "Parlamentarische Linke" auf Konzepte

für eine neue Vermögenssteuer oder eine einmalige Vermögensabgabe zur

Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben. Diese Ideen stoßen auch in der

Bevölkerung auf Zustimmung - Umfragen zufolge befürworten rund 73 % der

Deutschen die (Wieder-)Einführung einer Vermögensteuer für Millionäre.



Ebenso rückt die Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer in den Fokus. Linke

Akteure kritisieren, dass extrem große Nachlässe bislang nahezu steuerfrei an

die nächste Generation weitergegeben werden können, was die

Vermögensungleichheit verschärft. SPD-Politiker monieren insbesondere

Steuerschlupflöcher für Firmenerben, die es ermöglichen, Betriebsvermögen

weitgehend steuerbegünstigt oder sogar ganz steuerfrei zu vererben. Das

Bundesverfassungsgericht hat bereits 2014 angemahnt, dass die weitgehenden

Privilegien für große Unternehmensvermögen verfassungswidrig sein könnten.

Entsprechend hat die Ampel-Koalition (SPD, Grüne, FDP) zumindest intern

diskutiert, diese Begünstigungen abzubauen, allerdings blockieren liberale

Kräfte (FDP) bisher weitreichende Änderungen.



Die Grünen haben ihrerseits ein konkretes Reformmodell beschlossen: einen Seite 2 ► Seite 1 von 5





