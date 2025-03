„Vivid Sydney 2025" veröffentlicht Programm

Das führende Multi-Art-Festival der südlichen Hemisphäre verwandelt Sydney 23 Nächte lang in ein pulsierendes Zentrum der Kreativität. Spektakuläre Lichtinstallationen, Musikaufführungen, Denkanstöße und kulinarische Erlebnisse ziehen Besucher aus aller Welt an. In seinem 15. Jahr bietet Vivid Sydney 2025 internationalen Reisenden ein unvergessliches Wintererlebnis in Australiens kultureller Hauptstadt.

SYDNEY, 12. März 2025 /PRNewswire/ -- Australiens größte Veranstaltung, Vivid Sydney, kehrt von Freitag, 23. Mai, bis Samstag, 14. Juni 2025, mit dem Thema „Dream" zurück und geht der Frage nach: Was ist in einem Traum?

Über 75 % des Programms und der gesamte Vivid Light Walk werden kostenlos sein. Der Light Walk zeigt weltweit führende Animations- und Projektionstechnologien. Zu den exklusiven Auftragsarbeiten gehören „Kiss of Light" des verstorbenen australischen Künstlers David McDiarmid, das das Sydney Opera House beleuchtet, Vincent Namatjiras „King Dingo" auf dem Museum of Contemporary Art und „House of Romance" des Modelabels Romance Was Born auf dem Customs House.

Die internationale Starköchin Nigella Lawson wird drei exklusive Vivid Sydney Dinners im spektakulären Muru Giligu Tunnel veranstalten. „Es ist eine riesige Freude, Teil des Vivid Food-Programms zu sein, da ich es seit Jahren bewundere", sagte Lawson. Die beliebten Veranstaltungen Vivid Fire Kitchen und Chef Series werden ebenfalls wieder stattfinden und die NSW-Küche feiern.

Das Programm „Ideen" umfasst globale Vordenker wie den Creative Director des TIME Magazine, D.W. Pine und der Schlafforscher Professor Matthew Walker. Netflixs „Stranger Things: The Experience" gibt sein Australien-Debüt im Luna Park Sydney und bietet den Fans ein von den Machern der Serie entworfenes, mitreißendes Abenteuer.

Zu den musikalischen Höhepunkten im ikonischen Sydney Opera House gehören die Auftritte der internationalen Künstler Anohni and The Johnsons, Beth Gibbons von Portishead, Sigur Rós aus Island mit dem Sydney Symphony Orchestra und Japanese Breakfast. Bei den kostenlosen Konzerten der Tumbalong Nights werden neben australischen Talenten auch Künstler aus aller Welt auftreten.

„Vivid Sydney findet immer wieder aufregende neue Wege, um Farbe, Kreativität und Spaß in unsere Stadt zu bringen", sagte der Ehrenwerte John Graham, NSW-Minister für Arbeitsplätze und Tourismus.

Die Direktorin des Vivid Sydney Festivals, Gill Minervini, erklärte, dass das „Dream"-Thema des Festivals etwas ist, das wir alle erleben, und das auf unzählige Arten interpretiert werden kann.

„Das Träumen ist so alt wie die Zeit und so universell wie das Leben selbst. Träume können prophetisch, lebensverändernd und inspirierend sein, aber auch trivial, lustig oder erschreckend. Diese Interaktionen sind in jedem Aspekt des diesjährigen Programms von Vivid Sydney zu erkennen."

Tickets für Vivid Sydney sind jetzt im Verkauf. Weitere Informationen und eine vollständige Liste der Veranstaltungen finden Sie unter vividsydney.com

Vivid Sydney Partner

Samsung ist ein wiederkehrender Hauptpartner von Vivid Sydney 2025, der in Cockle Bay Wharf mit einer dramatischen Licht- und Wassershow aktiv wird. Zu den offiziellen Partnern gehören Estée Lauder, das bereits zum zweiten Mal dabei ist, und Ausgrid, das das Programm Tumbalong Nights von Vivid Sydney versorgt.

Airbnb ist erneut Community Partner von Vivid Sydney und unterstützt das Freiwilligenprogramm, und der Charity Partner für 2025 ist Sydney Children's Hospitals Foundation.

Medien -Assets

Klicken Sie hier für ein VNR-Paket mit Interviews, Artwork-Renderings und B-Roll-Material.

