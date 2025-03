Conti-Kontrollrat stimmt Spin-Off Autozulieferung zu - Ausschüttungsquote steigt Der Continental -Konzern will seine Autozuliefersparte in diesem September an die Börse abspalten. Der Aufsichtsrat der Hannoveraner stimmte dem Plan am Mittwoch zu, wie das Dax -Unternehmen mitteilte. Für je zwei Conti-Aktien sollen die …