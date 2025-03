Leasing-Wirtschaft bleibt Investitionsmotor

Berlin (ots) - Neugeschäftsvolumen der Branche auf hohem Niveau | Leasing ist

Treiber für Elektromobilität: 56 Prozent der Elektroautos sind geleast



In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten finanzierte die Leasing-Branche 2024

in Deutschland für 80,4 Milliarden Euro Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge,

IT-Equipment, erneuerbare Energieanlagen und andere Wirtschaftsgüter. "Leasing

bleibt ein verlässlicher Investitionsmotor für Unternehmen und stützt den

Wirtschaftsstandort. Wenn Unternehmen derzeit überhaupt investieren, greifen sie

häufig auf Leasing zurück", erklärt Kai Ostermann, Präsident des Bundesverbandes

Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL).







des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, ist im Vergleich zum Vorjahr

um 4,4 Prozent gesunken. Jedoch war das Vergleichsjahr 2023 durch

Sonderentwicklungen geprägt - insbesondere durch Nachholeffekte im Pkw-Sektor

nach Lieferengpässen sowie durch ein außergewöhnlich hohes Volumen bei Big

Ticket-Geschäften. "Bereinigt um diese Faktoren ist das Neugeschäft in etwa

stabil geblieben", ordnet Ostermann den Rückgang ein. Ebenfalls stabil geblieben

ist der Leasing-Anteil an den gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen

mit 26,1 Prozent (2023: 26,2 Prozent). Über ein Viertel aller

gesamtwirtschaftlichen Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und

Geschäftsausstattung wird mittels Leasing realisiert.



Leasing als Hebel für Elektromobilität stärker nutzen



"Leasing ist damit ein zentraler Investitionstreiber in der Wirtschaft, auch für

Investitionen in die Transformation", erklärt Ostermann. Besonders deutlich

zeigt sich dies im Bereich der Elektromobilität: 56 Prozent der 2024 neu

zugelassenen rein batteriebetriebenen Pkw waren geleast. Während im vergangenen

Jahr die Zulassungszahlen für Elektroautos um 27,4 Prozent (Kraftfahrtbundeamt)

zurückgingen, blieb die Anzahl der Leasing-Verträge für diese Fahrzeuge konstant

(+0,3 Prozent). "Planbare Kosten, Flexibilität und Risikominimierung machen

Leasing zur bevorzugten Finanzierungsform bei innovativen Technologien", führt

der BDL-Präsident aus. Um die Elektromobilität weiter voranzubringen, müsse die

Politik Leasing als Hebel stärker nutzen.



"Der Markt kann angekurbelt werden, wenn der Fokus auf Unternehmensflotten

liegt. Diese machen rund zwei Drittel der Neuzulassungen aus", erläutert Dr.

Claudia Conen, Hauptgeschäftsführerin des BDL. Steuerliche Anreize für

gewerbliche Leasing-Fahrzeuge - etwa die 1,5-fache Anrechnung der Leasing-Rate

als Betriebsausgabe - seien eine einfache und wirksame Förderung. Zudem Seite 2 ► Seite 1 von 2





