Mehr Unternehmertum wagen - Neustart für den Wirtschaftsstandort Deutschland notwendig

Berlin (ots) - Leasing-Wirtschaft fordert Bürokratierückbau: Jedes dritte

Unternehmen könnte Investitionen deutlich steigern



"Die neue Bundesregierung muss einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs

einschlagen und die Weichen auf Wachstum stellen", fordert Kai Ostermann,

Präsident des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL), mit Blick auf

die Koalitionsgespräche für eine schwarz-rote Koalition. Dafür sei ein Umdenken

in der Politik nötig: "Mehr Unternehmertum wagen", appelliert er. "Ein echter

Rückbau an Bürokratie und Regulierung, höhere Planungssicherheit und geringere

Steuern - das müssen die Leitlinien für einen wirtschaftspolitischen Neustart

und für ein starkes und sicheres Europa sein."



Investitionen sind der Motor für wirtschaftliches Wachstum und die Grundlage für

die Wettbewerbsfähigkeit. Doch in Deutschland wird seit Jahren zu wenig

investiert. Laut IW Köln beträgt das Investitionsdefizit inzwischen 210

Milliarden Euro. Auch die Leasing-Wirtschaft, mit über 80 Mrd. Euro jährlich der

größte Investor in Deutschland, spürt die Zurückhaltung. Daher hat der BDL in

einer repräsentativen Marktstudie Unternehmen befragt, welche Rahmenbedingungen

notwendig sind, damit sie künftig wieder verstärkt in Deutschland investieren.









Das Ergebnis ist eindeutig: Mit 84 Prozent führt der Bürokratieabbau mit

deutlichem Abstand die Liste der wichtigsten Faktoren an. An zweiter Stelle

folgt die Senkung der Unternehmenssteuern, die 59 Prozent der Befragten als

entscheidend ansehen. Ebenfalls von großer Bedeutung ist für 57 Prozent

Planungssicherheit. Diese ist für größere Unternehmen besonders wichtig, während

kleinere Unternehmen überdurchschnittlich stark eine Senkung der

Unternehmenssteuern fordern. Unter diesen Bedingungen würden drei Viertel der

befragten Unternehmen ihr Investitionsvolumen in den nächsten Jahren erhöhen,

jedes dritte Unternehmen sogar weit über 15 Prozent. "Die Herausforderungen sind

hinlänglich bekannt. Jetzt braucht es Mut zu echten Reformen, zu einer neuen

Reform-Agenda", betont Ostermann und führt die wesentlichen Punkte aus.



Bürokratierückbau als Wirtschaftsmotor



Um die Investitionstätigkeit anzukurbeln, fordert der BDL, bestehende Gesetze

und Vorschriften systematisch auf Rückbaupotenziale zu prüfen. "Hier ist klotzen

statt kleckern gefragt. Ein Unternehmen investiert nicht einen Euro mehr, nur

weil es ein paar Formularfelder weniger ausfüllen muss. Halbherzige Reformen

oder das x-te Bürokratieentlastungsgesetz helfen nicht weiter", erläutert

Ostermann. "Wir brauchen einen in der täglichen Praxis spürbaren Abbau und





