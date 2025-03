Das Aufheben der Schuldenbremse setzt der Baubranche das Messer an die Brust

FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki meint: "Ich halte es für mindestens verfassungsrechtlich fragwürdig, wenn das Wahlergebnis vom 23. Februar absichtsvoll umgangen werden soll." Wer so handle, "offenbart sein Misstrauen gegenüber dem gewählten 21. Deutschen Bundestag", so Kubicki.

Anders wäre es aber nicht gegangen: Denn Linke und AfD strengen eben gegen jenes Vorgehen eine Verfassungsklage an. In dem neuen Bundestag können beide Parteien die Aufhebung der Schuldenbremse blockieren, denn zu ihrer Abschaffung braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Schuldenbremse wurde in Deutschland 2009 ins Grundgesetz aufgenommen. Sie begrenzt die neue Nettokreditaufnahme des Bundes auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Das deutsche Billionen-Paket wurde im Ausland mit Begeisterung aufgenommen. Investoren zogen ihr Geld aus den USA ab, der DAX stieg auf neue Höhen.

Wie kommt der Staat an die Kohle? Wenn der Staat Geld braucht, leiht er es sich auf dem Kapitalmarkt. Über Staatsanleihen bekommt er Milliarden von Investoren – von Banken, Versicherungen oder Privatanlegern. Im Gegenzug gibt es Zinsen, und die müssen jedes Jahr aus dem Haushalt gestemmt werden. Zurückzahlen? Irgendwann – oft erst nach Jahrzehnten, auf Kosten der nächsten Generationen.

Friedrich Merz setzt jetzt genau die Politik fort, der er eigentlich ändern wollte: So ist vor der Wahl nach der Wahl. Nämlich die Politik der Maximal-Verschuldung.

Ein Wirtschaftswunder oder Bauboom ist eher unwahrscheinlich, weil: Wenn Staatsanleihen im Wert steigen, sinkt ihre Rendite – das beeinflusst auch die Bauzinsen. Normalerweise heißt eine niedrige Rendite günstigere Baukredite. Warum ist das diesmal anders? Wegen des hohen EZB-Leitzinses, den Banken bezahlen müssen, was sie in Form höherer Bauzinsen an die Kreditnehmer weitergeben.

Für die Baubranche bedeutet das dies also erstmal keinen Aufschwung. Aber sollen nicht Brücken saniert und Wohnungen gebaut werden?

Die Aufhebung der Schuldenbremse wird nicht zu einem Bauboom führen, sondern eher das Gegenteil bewirken.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 22.516PKT auf TTMzero (13. März 2025, 18:25 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23646,59 Pkt , was eine Steigerung von +4,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!