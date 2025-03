Nel: Lebenszeichen oder Befreiungsschlag? – Samsung E&A steigt ein!

​Da sind wohl einige Short-Seller zur Wochenmitte auf dem falschen Fuß erwischt worden. Mitten im Abgesang auf den norwegischen Wasserstoffspezialisten unterbricht eine Nachricht die Musik und lässt die Aktie in die Höhe schießen. Samsung E&A kooperiert nicht nur mit Nel , die Südkoreaner sichern sich auch gleichzeitig etwas mehr als neun Prozent an den Norwegern über eine Direktplatzierung.

Samsung E&A Co. Ltd., ehemals bekannt als Samsung Engineering, ist ein führendes südkoreanisches Unternehmen im Bereich Engineering, Beschaffung und Bau (EPC). Gegründet am 20. Januar 1970 als Korea Engineering, war es das erste Ingenieurunternehmen des Landes. 1978 wurde es Teil der Samsung-Gruppe und 1991 in Samsung Engineering umbenannt.

Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen an, die von Machbarkeitsstudien über Planung, Beschaffung, Bau bis hin zur Inbetriebnahme reichen. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst verschiedene Sektoren wie Öl- und Gasverarbeitung, Raffinerien, Petrochemie, Energiewende, Umwelttechnik, Industrieanlagen und Biotechnologie. Mit der Kooperation möchte Samsung seine Position im Bereich grüner Energielösungen stärken.

​Die neue Kooperation

Die Norweger haben eine EPC-Partnerschaft mit Samsung E&A geschlossen, die es den Südkoreanern ermöglicht, seinen Kunden komplette, selbst entwickelte Wasserstoffanlagen unter Nutzung der Elektrolyseure von Nel anzubieten.

"Unsere Strategie konzentriert sich auf die Elektrolyseur-Stack- und Balance-of-Stack-Technologie. Daher müssen wir mit EPC-Unternehmen zusammenarbeiten, die Balance-of-Plant-Lösungen anbieten und unsere globale Marktreichweite erhöhen können. Es ist eine Ehre, dass sich ein hoch angesehenes und solides Unternehmen wie Samsung E&A aufgrund unserer Technologie- und Fertigungsführerschaft für eine Partnerschaft mit Nel entschieden hat", kommentierte Håkon Volldal, Präsident und CEO von Nel den neuen Deal.

Mein Tipp: Die neue Kooperation mit Samsung E&A ist mehr als nur ein Lebenszeichen von Nel, es ist aber auch noch nicht der lang ersehnte Befreiungsschlag. Der wäre es, wenn die Südkoreaner direkt auch Elektrolyseure geordert hätten oder die Beteiligung deutlich näher an der Marke von 25 Prozent dran gewesen wäre.

Auf den ersten Blick hört sich die neue Kooperation sehr gut an und hat wohl auch bei einigen Short-Sellern kalte Füße ausgelöst, doch es gibt noch einige Unbekannte. Anleger sollten erst einmal abwarten, wie sich die Nachfrage von Samsung E&A entwickelt und danach muss geschaut werden, welchen Preis Samsung für die Elektrolyseure zahlt. Bei solchen Deals ist es nicht ungewöhnlich, dass große Abschläge auf die Bestellungen gewährt werden.

Positiv ist sicherlich, dass die Norweger durch die neue Kooperation ihre Finanzlage deutlich aufbessern. Zudem werden die Beziehungen zu den Südkoreanern weiter ausgebaut, so dass auch andere Teile der Gruppe vielleicht bei Nel bestellen.

Trotzdem sollten Anleger der Aktie jetzt nicht hinterherlaufen. Abwarten bleibt weiter Trumpf. Investoren sollten das Papier auf die Watchliste setzen und beobachten, was bei dem neuen Deal für Nel abfällt und erst dann eine Investmententscheidung treffen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

