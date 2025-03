Wie Produktgeber ihre Stornoquote effektiv senken können (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ottmarsheim (ots) - Steigende Stornoquoten setzen viele Produktgeber unterDruck, da Kunden in unsicheren Zeiten zögerlicher agieren. Florian Sommer, derGründer und Geschäftsführer der ELDOORADO GmbH, begegnet diesem Problem mitstrukturierten Prozessen, gezielter Nachbetreuung und hochwertiger Beratung.Unter idealen Rahmenbedingungen für den Direktvertrieb an der Haustürunterstützt er große Strom-, Gas- und Glasfaserversorger dabei, ihreBestandskunden zu binden und neue Kunden zu gewinnen. Warum eine kontrollierteKundenbindung für Produktgeber essenziell ist, erklärt der Experte in diesemBeitrag.In wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten steigt die Zurückhaltung derKunden, was zahlreiche Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Vor allemAnbieter aus der Energie- und Telekommunikationsbranche spüren die Auswirkungen:Verträge werden nicht nur häufiger widerrufen, sondern in vielen Fällen garnicht erst unterzeichnet - ein Umstand, der den Vertriebsprozess erheblicherschwert. Das führt nicht nur zu spürbaren Umsatzeinbußen, sondern auch zuineffizienten Abläufen, die Personalressourcen binden und die Kosten proAbschluss in die Höhe treiben. "Viele Anbieter unterschätzen, wie starksteigende Stornoquoten ihre langfristige Planung beeinträchtigen", erklärtFlorian Sommer von der ELDOORADO GmbH. "Ohne verlässliche Vertragsabschlüssewird nicht nur der Vertrieb instabil - auch Investitionsentscheidungen undWachstumsstrategien geraten ins Wanken. Ohne gezielteQualitätssicherungsmaßnahmen wird es immer herausfordernder, Verbraucherlangfristig zu binden.""Wir setzen auf strukturierte Prozesse und gezielte Nachbetreuung, um Kunden vonAnfang an bestmöglich zu begleiten", fährt der Experte fort. "Dazu gehören auchregelmäßige Quality Calls, in denen wir aktiv nachfragen, ob Kunden mit ihrerEntscheidung zufrieden sind, mögliche Unsicherheiten klären und sicherstellen,dass alle offenen Fragen beantwortet sind. Dieses proaktive Vorgehen steigertdie Kundenzufriedenheit und reduziert Stornos nachhaltig. Indem wir offeneFragen klären, den gesamten Ablauf möglichst transparent gestalten undeventuelle Unsicherheiten ausräumen, reduzieren wir Stornos und steigern dieZufriedenheit." Dank dieser Strategie profitieren Unternehmen von stabilerenUmsätzen und einer höheren Kundenzufriedenheit. Ein klar definiertesVertriebskonzept sorgt nicht nur für überzeugte Interessenten, sondern stelltauch sicher, dass sie sich über den Vertragsabschluss hinaus gut betreut fühlen- eine Herangehensweise, die mehr Abschlüsse generiert, Stornoquoten senkt undnachhaltige Erfolge sichert. Als spezialisierter Ansprechpartner für Strom-,