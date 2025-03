Lufthansa Technik Malta baut neuen Hangar für 787-Dreamliner-Kabinenmodifikationen (FOTO)

Hamburg / Malta (ots) -



- Mehr Kapazitäten durch modernen Neubau für Base-Maintenance an einem

Großraumflugzeug

- 18 Monate Bauzeit, Inbetriebnahme des 6.400 Quadratmeter großen Hangars für

2026 geplant

- Ausbau von Standort und Leistungsspektrum schafft 70 neue Arbeitsplätze



Lufthansa Technik Malta, das europäische Kompetenzzentrum für

Base-Maintenance-Services an Großraumflugzeugen im Netzwerk von Lufthansa

Technik, erweitert seinen Standort und seine Kapazitäten: In einem neuen, 6.400

Quadratmeter großen Hangar sollen ab Herbst 2026 Base-Maintenance-Arbeiten und

insbesondere Kabinenmodifikationen an 787 Dreamlinern stattfinden. Als dafür von

Boeing lizensiertes Service Center ist Lufthansa Technik der weltweit einzige

MRO-Anbieter (Maintenance, Repair and Overhaul), der die Kombination aus

Engineering und Implementierung neuer Kabinen für diesen Flugzeugtyp durchführen

darf. Der moderne Neubau wird Platz für ein Großraumflugzeug bieten. Zusätzlich

entstehen drei Parkplätze für Standardrumpfflugzeuge. Durch die Erweiterung

werden etwa 70 neue Arbeitsplätze geschaffen. Lufthansa Technik hat die

Vertragsunterzeichnung für dieses Projekt am Mittwoch mit Vertretern aus Politik

und Wirtschaft auf Malta gewürdigt.





