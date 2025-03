Aussichten für Ölpreis trübe: Experten warnen vor wachsendem Überschuss

Ölhändler sind zunehmend pessimistisch hinsichtlich der Aussichten für Rohölpreise. Auf dem großen jährlichen Öl- und Gasgipfel in Houston wurden erhebliche Bedenken wegen eines immer größer werdenden Überangebots auf dem Markt geäußert. Das belastet schon jetzt die Preise und die negative Tendenz könnte sich in den nächsten Monaten mit neuem Schwung weiter verstärken und die Preise unter 60 US-Dollar drücken.

Zu dem Druck auf die Preise trägt auch die Aussicht bei, dass Sanktionen gegen Russland gelockert werden könnten. Bereits jetzt ist ein Anstieg der Rohöllieferungen aus russischen Häfen zu verzeichnen. Im Zeitraum bis zum 9. März stiegen diese um etwa 300.000 Barrel pro Tag – der größte Anstieg seit Januar 2023, berichtet Bloomberg.

Führende Ölhändler wie Vitol und Gunvor äußerten sich in Houston vorsichtig und prognostizierten, dass die Preise sinken könnten, da das Angebot die Nachfrage zu übertreffen beginne. Es werde aktuell übermäßig viel Öl gefördert, erklärte Torbjörn Törnqvist, Vorsitzender der Gunvor Group, in einem Bloomberg-Interview in Houston. Sowohl innerhalb wie auch außerhalb der OPEC werde deutlich mehr Öl gefördert als durch die Nachfrage rechtfertigt sei.

Auf der Nachfrageseite wächst der globale Verbrauch zwar stetig, doch immer mehr Marktteilnehmer befürchten, dass Trumps Zollpolitik das Wirtschaftswachstum in den USA und anderen wichtigen Ölkonsumenten bremsen könnte. Russell Hardy, CEO von Vitol, schätzt, dass die Preise nun in einem neuen Bereich von etwa 60 bis 80 US-Dollar pro Barrel gehandelt werden könnten, was leicht unter den Werten der letzten Jahre liegt. Gunvor sieht sogar die Möglichkeit, dass der WTI-Benchmarkpreis in den USA kurzfristig unter 60 US-Dollar fallen könnte.

Die Benchmark Brent-Futures sind dieses Jahr bereits um mehr als 5 Prozent auf etwas über 70 US-Dollar pro Barrel gefallen, nahe dem niedrigsten Stand seit 2021. WTI ist um mehr als 6 Prozent auf 67 US-Dollar gefallen.

Trotzdem gibt es Gründe, warum ein möglicher Preisverfall begrenzt sein könnte. Globale Lagerbestände beispielsweise sind historisch gesehen niedrig. Hinzu kommen die zunehmenden Konflikte mit dem Iran.

Jeder große Einbruch bei den Ölpreisen könnte relativ kurzfristig sein, betont Törnqvist von Gunvor. Doch die Unberechenbarkeit der US-Politik, insbesondere die laufenden Änderungen bei den Zöllen, erschwert es den Experten, eine klare Richtung für den Markt festzulegen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

