Glyphosat-Produkt darf vorerst nicht verkauft werden

El_Matador schrieb 09.03.25, 18:25

Es ist zwar noch keine Kapitalerhoehung, sondern nur ein Antrag auf Beschlussfassung zu seiner Ermoeglichung, dennoch bin ich derselben Meinung dass angesichts der Groessenordnung die Kommunikation falsch war und eine Ad Hoc, also gleichzeitige Information aller Aktionaere und Glaeubiger, erforderlich gewesen waere. Der Antrag hinterlaesst bei mir den Eindruck dass Bayer willens ist die Rechsstreitigkeiten um jeden Preis beseitigen zu wollen, also auch ein Eingestaendnis dass die hohen Rueckstellungen vielleicht nicht reichen werden.



Ich habe letzte Woche wieder verkauft. Nach dem Einstieg im November bereits auf sehr niedrigem Niveau hat es vier Monate gedauert nur um einen Breakeven zu erreichen. Man konnte lange glauben dass die Aktie ueberverkauft ist, aber da bin ich nicht mehr sicher. Das operative Geschaeft laeuft nicht besonders gut und die Probleme sind extrem gross ohne dass eine Loesung in Sicht ist, und das schon sehr lange. Ich glaube, wenn naechstes Jahr um diese Zeit keine Trendwende sichtbar geworden ist, wird es wieder zu Personalveraenderungen an der Spitze kommen und danach alles auf den Pruefstand gestellt, inklusive Aufspaltung. Die urspruengliche Strategieidee von Baumann und Wenning, dass diese drei Sparten gleichzeitig wachstumsorientiert und defensiv sind und damit Stabilitaet bringen, ist mittlerweile voellig laecherlich geworden. Wenn man unbedingt in diesen Geschaeften investiert sein will, kaeme man mit einer Kombination aus z.B. Corteva, Regeneron und Kenvue schneller vom Fleck.