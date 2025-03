Deutsche Indizes im Aufwind: TecDAX und DAX-Topwerte glänzen!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,08% und steht aktuell bei 22.667,50 Punkten. Auch der MDAX legt leicht zu und notiert mit einem Plus von 0,23% bei 28.700,67 Punkten. Der SDAX zeigt ebenfalls eine positive Tendenz und steigt um 1,00% auf 15.301,87 Punkte. Der TecDAX führt die positive Entwicklung der deutschen Indizes an und klettert um 1,10% auf 3.739,75 Punkte. Im Vergleich dazu zeigt sich der US-amerikanische Markt gemischt. Der Dow Jones verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,03% und steht bei 41.411,75 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 einen Zuwachs von 0,73% verbuchen und notiert bei 5.612,01 Punkten. Insgesamt dominieren an den deutschen Börsen heute die positiven Vorzeichen, während die US-Märkte ein gemischtes Bild abgeben. Besonders der TecDAX und der S&P 500 heben sich mit ihren Zuwächsen hervor.Die DAX-Spitzenwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 9,06%.Sartorius Vz. folgt mit 5,39%, während Siemens Energy mit 4,90% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Porsche Holding SE fällt um 1,13%, Porsche AG sogar um 3,31%, und Henkel VZ weist einen Rückgang von 3,45% auf.Im MDAX sticht Wacker Chemie mit einem Anstieg von 6,41% hervor. TeamViewer und Bilfinger folgen mit 4,07% und 3,90% respektive, was auf eine insgesamt positive Entwicklung hinweist.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine besorgniserregende Tendenz. Hugo Boss verliert 3,35%, Delivery Hero fällt um 4,05%, und PUMA verzeichnet einen dramatischen Rückgang von 19,89%.Im SDAX sind mutares mit 6,79% und SUESS MicroTec mit 6,54% die Spitzenreiter. INDUS Holding rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 5,58% ab.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich. Duerr fällt um 1,83%, LPKF Laser & Electronics um 1,93%, und CECONOMY verzeichnet einen Rückgang von 2,33%.Im TecDAX führt SUESS MicroTec mit 6,54% die Liste der Gewinner an, gefolgt von Sartorius Vz. mit 5,39% und Eckert & Ziegler mit 4,70%.Die TecDAX-Flopwerte sind moderat, mit Deutsche Telekom, die um 0,72% fällt, Nagarro mit -1,16% und Nordex mit -1,21%.Im Dow Jones zeigt NVIDIA eine beeindruckende Leistung mit einem Anstieg von 7,11%. Salesforce und 3M folgen mit 2,18% und 2,14%.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, mit Procter & Gamble, das um 1,90% fällt, McDonald's mit -2,39% und Verizon Communications mit einem Rückgang von 3,03%.Im S&P 500 sticht Vistra mit einem Anstieg von 9,22% hervor, gefolgt von Tesla mit 8,29% und Micron Technology mit 7,85%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, mit Universal Health Services (B), das um 3,48% fällt, The Hershey mit -3,68% und AT&T mit einem Rückgang von 3,83%.