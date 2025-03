Kursgewinne - Zollkonflikt sorgt für Unsicherheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch merklich zugelegt und sich damit nach den zuletzt heftigen Verlusten stabilisiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,38 Prozent auf 127,17 Punkte, nachdem er am Dienstag noch bis auf 126,53 Punkte und damit den tiefsten Stand seit 2011 gefallen war. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,88 Prozent. Der Bund-Future hatte in den vergangenen Wochen vor allem wegen der Sorgen einer stark steigenden Staatsverschuldung infolge hoher Ausgaben für die Verteidigung und Infrastruktur kräftig nachgegeben. Ende Februar hatte der Bund-Future bei noch mehr als 133 Punkten gelegen.

Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. So sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten generellen Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft getreten. Trump stellte weitere Zölle in Aussicht. Die EU hat eine entschiedene Reaktion angekündigt. Es sollen in einem ersten Schritt von April an wieder EU-Extrazölle auf die Einfuhr von US-Produkten wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter fällig werden. Weitere Maßnahmen sind dann nach Abstimmung mit den EU-Mitgliedstaaten für Mitte April geplant.