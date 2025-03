Trump, Zinsen: Warum Wall Street trotz niedrigerer Inflation nervös bleibt!

Trotz niedrigerer Inflation und dadurch ausgelöster Hoffnungen auf sinkende Zinsen bleibt die Wall Street nervös - und der Grund dafür ist Donald Trump und seine Zoll-Eskalation. Denn wenn Trump den Handelskrieg weiter eskaliert, wird die US-Wirtschaft in eine Rezession rutschen - und in einer Rezession verlieren die Indizes der Wall Street historisch durchschnittlich mehr als 20%. Denn Zölle bedeuten für US-Unternehmen entweder geringere Margen - oder sie geben die Zoll-Kosten an die Konsumenten weiter, wodurch die Konsumenten perspektivisch weniger konsumieren, also gehen die Umsätze der Unternehmen zurück. Heute steigen die US-Renditen trotz der niedrigeren Inflation - die Märkte verschieben die Erwartung sinkender Zinsen sogar weiter nach hinten. Warum?

Hinweise aus Video:

1. Tesla verliert dramatisch in China

2. Bauzinsen steigen kräftig – Anleiherenditen steigen weiter

