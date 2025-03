SpaceX will Internet-Dienste in Indien über zwei Anbieter vertreiben

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Die Firma SpaceX von Elon Musk hat mit einem zweiten Telekommunikationsunternehmen aus Indien eine Zusammenarbeit bei den Internetzugängen im bevölkerungsreichsten Land der Erde vereinbart. Jio Platforms teilte mit, die Vereinbarung sehe vor, die Breitbanddienste des Starlink-Satellitensystems von SpaceX seinen Kunden zugänglich zu machen.

Jio ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Mobilfunkanbieter, was den Datenverkehr betrifft. Mit Bharti Airtel, der Nummer zwei in Indien, hat SpaceX bereits eine ähnliche Vereinbarung getroffen. SpaceX benötigt für den Vertrieb von Starlink in Indien allerdings noch eine Genehmigung der Regierung des Landes. Die Ankündigungen folgen auf ein Treffen des indischen Premierministers Narendra Modi mit Musk im Februar in Washington.

Ziel der Vereinbarung mit SpaceX sei es, sicherzustellen, dass eine zuverlässige Breitband-Internetverbindung für alle Unternehmen sowie Gemeinden in Indien verfügbar sei, hieß es in der Mitteilung. Jio wolle die Dienste von Starlink über sein Netz von Handelsfilialen sowie Online-Läden anbieten. Nach Angaben der europäischen Raumfahrtbehörde Esa befinden sich etwa 13.230 Satelliten im Erdorbit, von denen mehr als 7.000 dem Starlink-Netzwerk angehören.