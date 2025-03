Supermicro bringt überragende Leistung und Effizienz für KI am Netzwerkrand

San Jose, Kalifornien und Nürnberg, Deutschland, 12. März 2025 (ots/PRNewswire)

- Neue Server bringen intelligentere, schnellere und effizientere KI vom

Rechenzentrum bis zum Edge mit der gesamten Palette an Intel ® Xeon ®

6-Prozessoren, die eine um über 40 % höhere Speicherbandbreite und bis zu 144

CPU-Kerne unterstützen



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML,

HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt eine breite Palette an neuen Systemen

vor, die vollständig für Edge- und Embedded-Workloads optimiert sind. Mehrere

dieser neuen kompakten Server, die auf der neuesten Intel Xeon 6

SoC-Prozessorfamilie (früher unter dem Codenamen Granite Rapids-D) basieren,

ermöglichen es Unternehmen, die Echtzeit-KI-Inferenzierung zu optimieren und

intelligentere Anwendungen in vielen wichtigen Branchen zu ermöglichen.





