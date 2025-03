Oppenheimer stellt Senior Investment Banker in London ein, um die Kapazitäten im Bereich Financial Services & Public M&A in Europa zu erweitern

Zum Team gehören Ernest Bell, Managing Director, European Head of Public M&A and Wealth Management, Giles Fitzpatrick, Vice Chairman und Managing Director of European Investment Banking, und Richard Clarke, Senior Advisor. Ebenfalls zum Team kommt Lucia Sviatkova, Associate, European Public M&A & Wealth Management.

LONDON, March 12, 2025 /PRNewswire/ -- Oppenheimer Europe (Oppenheimer), eine Tochtergesellschaft von Oppenheimer Holdings, der führenden Investmentbank und Vermögensverwaltung (NYSE: OPY), gab heute eine bedeutende Erweiterung ihres europäischen Investmentbanking-Teams in London durch drei sehr erfahrene Senior Investment Banker bekannt. Sie kommen von der Boutique-Investmentbank Hannam & Partners und werden an Max Lami, CEO des Oppenheimer Europageschäfts, berichten.

„Unsere Sektor-Banker in Europa agieren global und arbeiten grenzüberschreitend zusammen, um unseren Kunden eine hochwertige Ausführung und aussagekräftige Ergebnisse zu liefern", sagte Lami. „Wir freuen uns sehr, dass Ernest, Giles, Richard und Lucia zu uns stoßen, da wir sowohl unsere Financial Institutions Group als auch unsere europäische Investment Banking-Plattform weiter ausbauen wollen. Wir sind begeistert von der Erfolgsbilanz dieses Teams bei Fusionen und Übernahmen in der Vermögensverwaltung und glauben, dass die Erfahrung von Giles und Ernest bei Fusionen und Übernahmen britischer börsennotierter Unternehmen das breitere Investmentbanking-Geschäft des Unternehmens in Europa gut ergänzen wird."

Ausbau der Kapazitäten im Bereich UK Wealth Management und UK Public M&A

Bell stößt zu Oppenheimer mit beträchtlicher Erfahrung bei Transaktionen in Verbindung mit börsennotierten Unternehmen und in der Vermögensverwaltung, da er in beiden Sektoren Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 25 Milliarden US-Dollar begleitet hat. Zuletzt war Bell Partner bei der Boutique-Investmentbank Hannam & Partners. Davor war er bei Investec und Bank of America Merrill Lynch tätig.

„Giles, Richard, Lucia und ich freuen uns, zu diesem spannenden Zeitpunkt zu Oppenheimer zu stoßen", sagte Bell. „Die britische Vermögensverwaltungsbranche befindet sich inmitten eines massiven Wandels, der durch den fortlaufenden Vermögenstransfer zwischen den Generationen und den kontinuierlichen technologischen Fortschritt ausgelöst wurde – wobei Letzteres zu einem Anstieg der von den USA ausgehenden Investitionen und M&A-Aktivitäten geführt."