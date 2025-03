Familienfirma stürzt Regierung

LISSABON (dpa-AFX) - Die undurchsichtigen Geschäfte eines Unternehmens der Familie von Ministerpräsident Luís Montenegro haben seine konservative Minderheitsregierung in Portugal zu Fall gebracht - und das Land in Ungewissheit gestürzt. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa verlor keine Zeit und traf am Tag nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum die verschiedenen Parteichefs, um über eine mögliche Neuwahl zu beraten.

Montenegro war in den vergangenen Wochen von der Opposition, die ihm Vorteilnahme und einen Interessenkonflikt vorwirft, zunehmend in die Ecke getrieben worden - bis der 52-Jährige im Parlament die Vertrauensfrage stellte und bei der Abstimmung darüber eine vernichtende Niederlage erlitt.