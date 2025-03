Gallup gibt Gewinner des Gallup Exceptional Workplace Award 2025 bekannt

Diese preisgekrönten Unternehmen priorisieren das Mitarbeiterengagement und die Entwicklung von Stärken und investieren in ihre Mitarbeiter, um deren Leistung zu steigern, ihr Wachstum zu fördern und ihnen ein attraktives Mitarbeitererlebnis zu bieten. Seit 2007 zeichnet Gallup Unternehmen aus, die durch die Ausschöpfung des menschlichen Potenzials und den Aufbau einer außergewöhnlichen Kultur das Arbeitsklima verbessern.

WASHINGTON, 12. März 2025 /PRNewswire/ -- Gallup hat 70 Gewinner des Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) 2025 ermittelt, darunter 62 Gewinner in der Kategorie Mitarbeiterengagement, 12 Gewinner in der Kategorie Entwicklung von Stärken sowie 7 Gewinner mit Auszeichnung.

„Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Gewinner des Gallup Exceptional Workplace Award, die neue Maßstäbe für prosperierende Arbeitsplätze setzen. Ihr Engagement für die Schaffung eines Umfelds, in dem sich die Mitarbeiter geschätzt, erhört und befähigt fühlen, ihr Bestes zu geben, ist herausragend. Indem Sie sowohl den Menschen als auch die Leistung in den Vordergrund stellen, gestalten Sie die Zukunft der Arbeit und beweisen, dass außergewöhnliche Arbeitsplätze zu messbaren Ergebnissen führen", erklärt Jon Clifton, Chief Executive Officer bei Gallup.

Die vollständige Liste der GEWA-Gewinner des Jahres 2025 und die individuellen Gründe für die Auszeichnung der Organisationen finden Sie auf der Seite Gallup Exceptional Workplace Award Winners 2025 (abrufbar ab 12. März). Hier erfahren Sie mehr über die Auszeichnungen.

