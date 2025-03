Dortmund erreicht Viertelfinale der Champions League.

na ja, die gängigste, am häufigsten genannte Begründung ist, dass der Kader schlecht zusammengestellt wurde. Guckt man sich den Kader von Mainz an, weiß dort der Trainer offensichtlich, welche Aufgabe jeder einzelne Spieler hat und ob er zu den anderen Spielern passt.Ich hab gestern zu Mainz eine sehr gute Analyse gesehen, bei der ich ständig an den BVB denken musste, der halt genau das falsch macht was mainz richtig macht. Dort weiß halt der Torwart und sein Trainer, dass er schlecht am Ball ist und drischt die Bälle nur nach vorne, wo dann auf die zweiten Bälle und ins Gegenpressing gegangen wird. Dort weiß der Trainer, dass seine Spieler keinen Ballbesitzfussball im Aufbau schon spielen können, sondern sie machen dass dann effektiv im gegnerischen Drittel erst, nach flexibler tiefer oder hoher Balleroberung.Beim BVB hingegen geht man davon aus, dass so ein großer Verein ja die tiefer stehenden Gegner ausspielen können muss. Und genau das kann dieser Kader eben nicht, selbst wenn ein Brandt in Bestform das ab und zu mal aufblitzen lässt.Aber da sind wir für mich auch durchaus beim Punkt Alter. Es ist nicht nur so, dass die Spieler beim BVB aus genannten Gründen schlechter als bei ihrem alten verein werden. Das Problem ist eben auch, dass diese Spieler meist geholt werden, wenn sie in ihren früheren vereinen 1-2 starke Saisons auf dem zenit ihrer Karriere oder schon leicht drüber hinaus gespielt haben. Und dann sind sie halt jetzt beim BVB alle 28-33 Jahre alt und man erwartet von ihnen inmitten der Saison eine Leistungssteigerung. So läuft es halt nicht. Und die jungen Talente können es auch nicht rausreißen, zumal die Trainer sie aus mehr oder weniger guten Gründen immer mal aus der Startelf nehmen. Da kann kein echtes Zutrauen in die eigene Leistung aufkommen, weder bei den jungen Talente noch bei den älteren, in der Formrise steckenden zentralen Mittelfeldspieler wie Brandt oder Sabitzer. und wenn du sie rausnimmst, dann musst du es halt mal länger durchziehen und nicht 1-2 Spiele raus und dann wieder rein, was dann logischerweise genauso für die Spieler gilt, die dafür reingekommen waren. Wobei man ja Kovac verstehen kann, dass er mal was ändern wollte/musste.Hier noch das Video zu Mainz 05>> Externen Inhalt hier ansehen <<