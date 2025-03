Energiekontor - Aktie im Rampenlicht - 12.03.2025

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,07 % geändert.

Der Gewinn bei Energiekontor ist im vergangenen Jahr wegen Entschädigungszahlungen nicht so stark eingebrochen wie noch im Dezember befürchtet. Der Vorsteuergewinn dürfte im vergangenen Jahr zwischen 34 Millionen und 37 Millionen Euro gelegen …

Energiekontor AG hebt die Prognose für 2024 an und erwartet ein starkes EBT von 34 bis 37 Mio. Euro, dank positiver Sondereffekte. Die finalen Zahlen folgen im März 2025.

Energiekontor AG projects a brighter financial horizon for 2024, revising its earnings forecast upwards due to unexpected gains, primarily from wind park compensations, with final figures due in March 2025.