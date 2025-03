Experten für sofortige Einigung auf höhere Verteidigungsausgaben

Die Wissenschaftler sehen die Welt vor historischen Umbrüchen. "Die bestehende Weltordnung, in der die Bundesrepublik Freiheit, Wohlstand und Frieden aufbauen und davon profitieren konnte, wird abgebaut: wir stehen vor einer Systemumwälzung", heißt es in dem Aufruf. Unter Präsident Donald Trump würden die USA von einem Verbündeten und einer Schutzmacht zu einem Sicherheitsrisiko für Europa.

"Unser Kontinent steht damit vor einer doppelten Herausforderung: Russland, das Europa dominieren und politisch unterminieren will, und die US-Regierung Trump, die die EU als ökonomischen Konkurrenten zerschlagen will, sie als ideologischen Gegner diffamiert und die amerikanische von der europäischen Sicherheit entkoppeln will", so die Experten. Daraus erwachse eine historische Verantwortung für die neue Bundesregierung und den Bundestag und auch für zukünftige Regierungen und Parlamente.

Zu den Erstunterzeichnern gehören 18 Wissenschaftler aus ganz Deutschland./wn/DP/ngu