Neue Aufnahme von Jane Doe bestätigt, dass Shawn "JAY-Z" Carter sie nie sexuell belästigt hat & Tony Buzbee hat Doe zu falschen Behauptungen gedrängt

New York, 13. März 2025 (ots/PRNewswire) - Heute gab das Anwaltsteam von Shawn

"JAY-Z" Carter bekannt, dass ABC News eine neue Aufnahme von Jane Doe erhalten

und veröffentlicht hat, die bestätigt, dass Carter sie nie sexuell angegriffen

hat und dass Anwalt Tony Buzbee Doe dazu gedrängt hat, falsche Anschuldigungen

gegen Carter vorzubringen.



Das aufgezeichnete Gespräch, das zwischen Doe und privaten Ermittlern stattfand,

enthielt den geschilderten bahnbrechenden Ausschnitt:





Ermittler #1 : Du bist also nur auf JAY-Zs Namen gekommen, weil er dich gefragthat und - hat er angedeutet, dass JAY-Z etwas damit zu tun haben könnte?Jane Doe : Er war derjenige, der mich dazu gebracht hat, mit ihm, mit JAY-Z,weiterzumachen.Ermittler #2 : Mit JAY-Z? Buzbee hat?Jane Doe : JaDie neue Tonaufnahme bestätigt die Beweise, die Carters Anwaltsteam Anfang Märzdem Obersten Gerichtshof des Staates Kalifornien vorgelegt hat, darunter zweieidesstattliche Erklärungen von Butler und Henderson, die zeigen, dass Buzbeeseinen Mandanten zum Lügen gedrängt hat.Außerdem zeigt die Aufnahme, dass Doe zugab, dass Carter sie nie sexuellangegriffen hat:Ermittler #1: [Buzbee] hat dich nach JAY-Z gefragt?Jane Doe: JaErmittler #1: Aber JAY-Z, so sagten Sie, war definitiv da? Aber er hatte nichtsdamit zu tun, oder er war nur -Jane Doe: Er war dortErmittler #2: Er war einfach da, aber er hatte nichts mit irgendwelchensexuellen Handlungen dir gegenüber zu tun, es war rein -Jane Doe: JaIn einem Interview mit ABC News erklärte Carters Anwalt Alex Spiro, dass "dasBand für sich selbst spricht" und "es tatsächlich eine Lüge ist und der einzigeGrund, warum Mr. Carter überhaupt in diese Sache verwickelt ist, ist, dass siedazu gedrängt wurde, ihn einzubeziehen".Die Entwicklung kommt einen Tag, nachdem Buzbee von Richter Ronnie Abrams ineiner Verfügung gerügt wurde, die bestätigte, dass Buzbee eine Klage und andereSchriftsätze im südlichen Bezirk von New York eingereicht hatte, obwohl er dortnicht als Anwalt zugelassen war. Außerdem versäumte er es, den Verstoß trotzeiner vorherigen Verwarnung durch einen anderen Richter offenzulegen.View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-aufnahme-von-jane-doe-bestatigt-dass-shawn-jay-z-carter-sie-nie-sexuell-belastigt-hat--tony-buzbee-hat-doe-zu-falschen-behauptungen-gedrangt-302400540.htmlPressekontakt:Jana Fleishman,janaf@rocnation.com ; Didier Morais,didier@vitalversatility.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177711/5989676OTS: Shawn "JAY-Z" Carter