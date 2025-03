OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Rüstungsgeschäften von Rheinmetall:

"Ist die Investition in Militärgüter ethisch vertretbar, oder trägt man damit zur Verschärfung von Leid und Zerstörung bei? In Friedenszeiten mag das Geschäft mit Waffen ehrenrührig gewesen sein. Jetzt aber gewinnt die Sicherung Europas vor äußerer Aggression an Bedeutung. Der Schutz liberaler Demokratien braucht eine abschreckende militärische Stärke. Doch rechtfertigt ein guter Zweck auch umstrittene Mittel? Während der Verkauf von Rüstungsgütern hohe Profite beschert, droht das von Staaten dafür ausgegebene an anderer Stelle zu fehlen. Manch einer kritisiert, es würden Gewinne privatisiert, die Folgekosten aber sozialisiert. Bislang sind die meisten Bürger vor allem an den Kosten der Aufrüstung beteiligt, nämlich über ihre Steuerzahlungen."