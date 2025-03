HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Zollstreit:

"Zölle sind für alle schlecht, denn sie machen das Leben teurer, auch für die Amerikaner selbst. Kanada hat mit drastischen Vergeltungszöllen reagiert, die Briten ergreifen zunächst keine Gegenmaßnahmen und hoffen auf einen "Deal", um in der Sprache Trumps zu bleiben. Was die EU versucht, ist so etwas wie ein Mittelweg: Sie erhebt zunächst moderate Zölle auf wenige Produkte, will aber alle Gesprächskanäle offen halten und hofft damit wohl, den Präsidenten zum Einlenken zu bringen."