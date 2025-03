STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Porsche:

"Zuffenhausen ist nicht Wolfsburg. Ginge es bei der Porsche AG zu wie bei Volkswagen, hätten die Stuttgarter jetzt ein handfestes Politikum am Bein. Denn der Anteil des Konzernergebnisses, der als Dividende an die Aktionäre fließt, ist bei der Porsche AG ungleich höher als bei Volkswagen, wo Betriebsratschefin Daniela Cavallo angesichts der Sparforderungen sogar einen Verzicht auf die Ausschüttung gefordert hatte. Während Volkswagen rund 30 Prozent des Gewinns ausschüttet und Mercedes um die 40 Prozent, gibt Porsche nun mehr als die Hälfte des Gewinns an die Anleger."/yyzz/DP/ngu