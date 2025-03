Günther für Klarstellungen zu Infrastruktur-Sondervermögen

BERLIN (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Union und SPD zu Klarstellungen über die Verwendung des geplanten Sondervermögens für Infrastruktur aufgefordert. "Wir werden nur Erfolg mit dem Sondervermögen haben, wenn alle Maßnahmen auch unter dem Ziel stehen, wieder Wirtschaftswachstum zu generieren", sagte der CDU-Politiker "Zeit online".

Union und SPD verständigten sich in ihren Sondierungen darauf, die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse zu lockern, um die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Zudem soll ein schuldenfinanziertes Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur Deutschlands ermöglicht werden.