Kupfer im deutlichen Aufschwung

Seit dem Verlaufstief aus Juli 2022 bei 3,131 US-Dollar befindet sich der Kupferpreis in einem flachen Aufwärtstrend und konnte im abgelaufenen Jahr bis auf 5,264 US-Dollar zulegen. An dem Verlaufshoch aus 2022 ist das Industriemetall jedoch gescheitert, musste im Anschluss sogar in den Bereich von rund 4,100 US-Dollar wieder zurücksetzen. Nach einem erfolgreichen Doppelboden in diesem Bereich waren die letzten Wochen wieder von deutlich anziehenden Notierungen an die zentrale Hürde von 4,906 US-Dollar geprägt. Ein Sprung darüber würde folglich eine neue Kaufwelle in Gang setzen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten.

Anleger verteilen Vorschusslorbeeren