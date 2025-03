RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma SE von 38 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. 2025 dürfte sich als weiteres verlorenes Jahr für den Marktanteil und die Profitabilität des Sportwarenherstellers erweisen, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den gesenkten operativen Ergebnisausblick. Er sei bezüglich der mittelfristigen Umsatz- und Margenaussichten vorsichtiger als das Management, weshalb er seine Ergebnisschätzungen um 20 bis 25 Prozent senke./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 17:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 22,85EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +14,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer