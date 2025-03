Kobrea gibt konzessionsweite magnetische und radiometrische Flugvermessung über den Western Malargüe Copper Projects in der argentinischen Provinz Mendoza in Auftrag Vancouver, British Columbia, 12. März 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Firma New-Sense Geophysics Ltd. („NSG“) zusammen mit …