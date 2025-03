Kohl's unter Druck: Droht der Short-Squeeze trotz düsterer Aussichten?

Die Aktie des US-Einzelhändlers Kohl's steht unter Druck und könnte aufgrund einer hohen Leerverkaufsquote von über 42 Prozent für einen Short-Squeeze prädestiniert sein. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren stark an Marktanteilen verloren, da es versäumt hat, sich strategisch zu positionieren. Die Konkurrenz von Einzelhändlern wie Walmart, Target und Discount-Anbietern wie TJX und Ross Stores ist stark. In den letzten zwei Jahren sind die Erlöse um über 10 Prozent gesunken, während der Nettogewinn bei 15,9 Milliarden US-Dollar nur 247 Millionen US-Dollar betrug, was einer Nettomarge von lediglich 1,6 Prozent entspricht. Die Finanzreserven sind von 2,3 Milliarden auf 174 Millionen US-Dollar geschrumpft, und die Nettoverschuldung beträgt 7,6 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie hat seit ihrem Höchststand von 60 US-Dollar vor drei Jahren 80 Prozent an Wert verloren, und Investoren mussten in den letzten 12 Monaten einen Rückgang von 56 Prozent hinnehmen. Trotz einer hohen Dividende von 16,4 Prozent bleibt die Stimmung am Markt negativ. Die hohe Short-Quote könnte jedoch einen Short-Squeeze auslösen, wenn positive Nachrichten eintreffen. Am Dienstag wird Kohl's seine Quartalszahlen veröffentlichen, und Analysten erwarten einen Rückgang der Erlöse um 600 Millionen US-Dollar auf 5,7 Milliarden US-Dollar sowie einen Rückgang des bereinigten Gewinns pro Aktie von 1,67 auf 0,74 US-Dollar.

Das Unternehmen hat bereits angekündigt, 27 unprofitable Geschäfte zu schließen und 10 Prozent der Verwaltungsstellen abzubauen, um die Profitabilität zu steigern. Zudem plant Kohl's, in vielen Filialen Geschäfte des Kosmetikanbieters Sephora zu integrieren, um mehr Kunden anzuziehen.

Die veröffentlichten Quartalszahlen übertrafen zwar die Erwartungen, der Ausblick für 2025 fiel jedoch katastrophal aus. Kohl's erwartet einen Umsatzrückgang von 5 bis 7 Prozent und einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 0,10 und 0,60 US-Dollar, was einem extrem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 100 entspricht. Die Dividende wurde um 75 Prozent auf 0,125 US-Dollar gekürzt, was die Attraktivität der Aktie weiter mindert.

Insgesamt bleibt die Lage für Kohl's angespannt, und Anleger sollten vorsichtig sein. Die Aktie könnte kurzfristig volatil bleiben, insbesondere wenn die Leerverkäufer weiterhin aktiv bleiben.

Die Kohl's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,90 % und einem Kurs von 8,61EUR auf NYSE (13. März 2025, 01:04 Uhr) gehandelt.