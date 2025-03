Nvidia-Aktie: Chancen und Risiken im KI-Boom – Jetzt kaufen oder warten?

Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Wochen erheblich an Wert verloren, was zu einer Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar führte. Analysten sind sich jedoch einig, dass trotz der aktuellen Unsicherheiten sowohl Chancen als auch Risiken bestehen. Ben Reitzes von Melius Research hebt hervor, dass das künftige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nvidia um 41 Prozent gesunken ist, seit der Einführung von ChatGPT im November 2024. Trotz eines Anstiegs von 370 Prozent in den letzten drei Jahren, bedingt durch den Boom der KI-Infrastruktur, fiel der Kurs in den letzten vier Wochen um etwa 20 Prozent.

Analysten vergleichen die Situation von Nvidia mit der von Apple nach der Einführung des iPhones, als das KGV ebenfalls stark fiel, bevor das Unternehmen schließlich wieder aufblühte. Adam Parker von Trivariate Research und Joseph Moore von Morgan Stanley bezeichnen Nvidias Bewertung als „überzeugend“ und sehen in den KI-Investitionen einen Katalysator für weiteres Wachstum im Halbleitersektor. Von 63 Analysten, die Nvidia bewerten, haben 57 eine Kaufempfehlung ausgesprochen, was auf eine insgesamt optimistische Marktstimmung hinweist. Das Konsens-Kursziel liegt bei etwa 172 US-Dollar, was ein Potenzial von über 60 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet.