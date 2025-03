Optimismus trotz Bitcoin-Rückgang: Cathie Wood sieht Chancen für Krypto!

Trotz des jüngsten Rückgangs von Bitcoin unter die Marke von 80.000 US-Dollar zeigt sich Cathie Wood, CEO von Ark Invest, optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Krypto- und Tech-Aktien. In einem aktuellen Marktkommentar beschreibt sie die gegenwärtige Marktsituation als "die letzte Phase einer rollenden Rezession". Wood glaubt, dass die Unsicherheit in der US-Wirtschaft zu einer Lockerung der Geldpolitik führen könnte, was die Voraussetzungen für einen "deflationären Boom" in der zweiten Jahreshälfte schaffen würde. Diese Einschätzung stützt sich auf die Annahme, dass institutionelle Investoren zunehmend in Krypto-Assets investieren werden.

Die Märkte stehen unter Druck, insbesondere durch die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle und die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit. Dies hat viele Investoren veranlasst, Kapital aus volatilen Anlagen wie Bitcoin und Altcoins abzuziehen, was zu einem signifikanten Rückgang der Kryptowährungen geführt hat. Bitcoin verzeichnete einen historischen Wochenverlust von 14.500 US-Dollar, was den größten Rückgang in der Geschichte der Kryptowährung darstellt. Auch andere digitale Währungen wie Solana und XRP haben erhebliche Verluste erlitten.