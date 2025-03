Tesla: Chance oder Risiko? Analysten streiten über die Zukunft der Aktie!

Trotz der Kontroversen um Elon Musk und der damit verbundenen Markenschädigung sieht Wedbush kaum negative Auswirkungen auf die Verkaufszahlen. Ives prognostiziert, dass autonomes Fahren und der humanoide Roboter Optimus künftig 90 Prozent der Tesla-Bewertung ausmachen könnten, was die Marktkapitalisierung auf über 2 Billionen US-Dollar treiben würde. Das Kursziel von Wedbush liegt bei 550 US-Dollar, während TD Cowen die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft hat und ein Kursziel von 388 US-Dollar nennt.

Die aktuelle Situation rund um Tesla polarisiert Analysten und Investoren gleichermaßen. Während einige Experten die Aktie als „fallendes Messer“ betrachten, sehen andere darin eine große Chance. Wedbush Securities hat Tesla auf seine „Best Ideas“-Liste gesetzt und betont, dass trotz der gegenwärtigen Bärenstimmung ein erhebliches Wachstumspotenzial besteht. Analyst Dan Ives hebt hervor, dass Tesla am Beginn eines bedeutenden Innovationszyklus steht, insbesondere mit der Einführung eines günstigeren Modells unter 35.000 US-Dollar, das die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ankurbeln soll. Zudem wird die Einführung des autonomen Fahrens (FSD) ohne Überwachung als entscheidender Meilenstein angesehen, dessen Wert auf bis zu 1 Billion US-Dollar geschätzt wird.

Im Gegensatz dazu hat die UBS das Kursziel für Tesla von 259 auf 225 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf „Sell“ belassen. Analyst Joseph Spak senkte seine Auslieferungsprognosen und sieht ein Rückschlagrisiko von etwa 30 Prozent beim Ergebnis je Aktie. Dies führte zu einem dramatischen Kursrückgang von 15 Prozent. Auch die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla auf 180 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf „Verkaufen“ belassen.

Die Tesla-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch im Dezember 2022 über 53 Prozent verloren und bewegt sich derzeit unter der 200-Tage-Linie. Analysten warnen, dass bei einem weiteren Rückgang unter 210 US-Dollar die nächste Unterstützung erst bei etwa 165 US-Dollar zu finden ist. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was auf eine mögliche Kaufgelegenheit hindeutet. Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch, insbesondere aufgrund der politischen Kontroversen um Musk und der schwachen Verkaufszahlen in wichtigen Märkten wie China und Europa. Die Anleger sind gespalten, ob Tesla ein langfristiges Investment darstellt oder ob die Risiken überwiegen.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,59 % und einem Kurs von 248,1EUR auf Nasdaq (13. März 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.