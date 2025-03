Rheinmetall-Aktie: Analysten optimistisch – Rekordhoch nach Geschäftszahlen!

Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für Rheinmetall von 750 auf 1.410 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Analyst George McWhirter betont, dass es an der Zeit sei, „nachzuladen“, und verweist auf einen geopolitischen Paradigmenwechsel sowie einen bevorstehenden Wiederbewaffnungszyklus in Europa. Auch die DZ Bank hat ihr Kursziel von 1.080 auf 1.380 Euro angehoben und die Einstufung auf „Kaufen“ belassen. Die UBS hat ihr Rating auf „Buy“ mit einem Kursziel von 1.208 Euro beibehalten.

Analysten zeigen sich derzeit äußerst optimistisch hinsichtlich der Rheinmetall-Aktie, die seit Jahresbeginn um über 80 Prozent gestiegen ist. Am Mittwoch werden die Geschäftszahlen des Rüstungskonzerns erwartet, und die Prognosen deuten auf einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 hin, was einem Anstieg von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Morgan Stanley hat die Aktie mit „Overweight“ eingestuft und ein Kursziel von 1.199 Euro festgelegt. Besonders stark wird ein Umsatzwachstum im Bereich Waffen und Munition prognostiziert, das um 57 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro steigen soll, während die Fahrzeugsysteme um 48 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zulegen könnten. Im Gegensatz dazu wird für die Energiesysteme ein Rückgang um 2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro erwartet.

Die Marktstimmung ist insgesamt positiv, was sich auch in der Put-Call-Ratio von 0,49 widerspiegelt, was auf eine bullish Einstellung der Marktteilnehmer hinweist. Die Preise für Optionen deuten darauf hin, dass eine Kurssteigerung von 13 Prozent bis zum übernächsten Freitag erwartet wird.

Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen am Mittwoch stiegen die Aktien von Rheinmetall auf ein Rekordhoch von 1.242 Euro, was einem Anstieg von fast 8 Prozent entspricht. Besonders hervorzuheben ist die Aussicht, möglicherweise 20 bis 25 Prozent der Ausgaben der europäischen NATO-Mitglieder in den nächsten fünf Jahren sichern zu können. Analyst David Perry von JPMorgan bezeichnet dies als einen der interessantesten Aspekte der Bilanzpräsentation.

Insgesamt zeigt sich, dass Rheinmetall in einem dynamischen Marktumfeld agiert, das durch geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben geprägt ist. Die Frage bleibt, ob die Rallye der Aktie weitergehen kann, während Anleger auf die kommenden Geschäftszahlen und deren Auswirkungen auf die Marktstimmung warten.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 1.284EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.