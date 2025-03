BioNTech senkt Umsatzprognose: Aktien fallen, Stellenabbau geplant!

Der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech hat seine Umsatzprognose für 2025 gesenkt, was zu einem Rückgang der Aktienkurse um über 2 Prozent führte. Das Unternehmen erwartet nun Umsätze zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro, während Analysten zuvor mit 2,5 Milliarden Euro gerechnet hatten. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz auf 2,75 Milliarden Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 3,82 Milliarden Euro im Vorjahr darstellt. Diese Entwicklung wird hauptsächlich auf die sinkende Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen zurückgeführt. Im vierten Quartal 2024 erzielte BioNTech einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro, ein Rückgang gegenüber 1,48 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Um die finanzielle Situation zu stabilisieren, plant BioNTech einen Stellenabbau von 950 bis 1.350 Vollzeitäquivalenten in Europa und Nordamerika bis Ende 2027. Besonders betroffen sind die Standorte Marburg und Idar-Oberstein, wo zahlreiche Stellen aufgrund der reduzierten Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen wegfallen sollen. Gleichzeitig will das Unternehmen jedoch auch neue Stellen am Stammsitz in Mainz schaffen.

Die Zukunft von BioNTech hängt stark von der Entwicklung neuer Therapien ab, insbesondere im Bereich der Krebsbehandlung. Das Unternehmen hat große Hoffnungen in den Wirkstoffkandidaten BNT327 gesetzt, der darauf abzielt, Tumoren zu bekämpfen, die das Immunsystem unterdrücken. Analysten zeigen sich trotz der aktuellen Herausforderungen optimistisch und bekräftigen Kaufempfehlungen für die Aktie, wobei Kursziele zwischen 115 und 171 US-Dollar genannt werden.

Insgesamt steht BioNTech vor der Herausforderung, die finanziellen Einbußen durch den Rückgang der Impfstoffnachfrage auszugleichen und gleichzeitig in innovative Therapien zu investieren, um langfristig erfolgreich zu bleiben.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 100,3EUR auf Nasdaq (13. März 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.