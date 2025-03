Cent-Wende in Deutschland: Abschaffung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen naht!

Die Diskussion um die Abschaffung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen in Deutschland gewinnt an Fahrt. Die Bundesbank hat im Rahmen des "Nationalen Bargeldforums" eine Initiative gestartet, die darauf abzielt, Barzahlungen künftig auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag zu runden. Diese Praxis ist bereits in mehreren europäischen Ländern etabliert, darunter Finnland, die Niederlande und Irland. Der Vorschlag sieht vor, dass Beträge wie 4,99 Euro auf 5 Euro und 1,02 Euro auf 1 Euro aufgerundet werden, was insbesondere bei Barzahlungen gelten soll.

Das Nationale Bargeldforum, das 2024 gegründet wurde, setzt sich für die Verfügbarkeit und Nutzung von Bargeld ein, strebt jedoch auch eine effizientere und nachhaltigere Gestaltung des Bargeldkreislaufs an. Laut einer Eurobarometer-Umfrage spricht sich die Mehrheit der deutschen Bürger für die Abschaffung der kleinen Münzen aus. Viele empfinden sie als störend, da sie oft in Schubladen oder Sparschweinen landen, anstatt in den Geldkreislauf zurückzukehren.

Die Entscheidung über die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen liegt nun bei der Politik. Der Druck aus der Wirtschaft und der Bevölkerung wächst, und es scheint, dass die "Cent-Wende" näher rückt, als viele denken.

Parallel dazu zeigt sich der Euro im internationalen Handel stabil. Am Dienstag hielt sich der Kurs über 1,09 US-Dollar, während Sorgen um die US-Wirtschaft den Dollar belasteten. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0912 Dollar fest. Die Unsicherheiten in den USA, insbesondere durch die Zollpolitik der neuen Regierung, beeinflussen die Märkte und sorgen für eine erhöhte Volatilität. In Deutschland gibt es Hoffnungen auf ein schnelleres Wirtschaftswachstum durch milliardenschwere Investitionsprogramme, was den Euro stützt. Die politischen Verhandlungen über diese Programme könnten jedoch die Stabilität des Euro beeinflussen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 1,087USD auf Forex (13. März 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.