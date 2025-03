Porsche SE: 20 Milliarden Euro Verlust – Dividende bleibt trotz Krise!

Die Porsche-SE-Aktie hat sich nach einem Tiefststand im November 2024 stabilisiert und zeigt Anzeichen einer Trendwende, auch wenn Analysten wie George Galliers von Goldman Sachs skeptisch bleiben und die Aktie mit einem Kursziel von 35 Euro bewerten. Die Nettoverschuldung der Porsche SE beträgt rund 5,2 Milliarden Euro, was im Rahmen der Erwartungen liegt und das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärkt.

Die Porsche Automobil Holding SE hat für das vergangene Geschäftsjahr einen dramatischen Verlust von etwa 20 Milliarden Euro gemeldet, hauptsächlich bedingt durch außerplanmäßige Abschreibungen auf ihre Beteiligungen an der Volkswagen AG und der Porsche AG. Diese Wertberichtigungen belaufen sich auf 19,9 Milliarden Euro für Volkswagen und 3,4 Milliarden Euro für Porsche. Trotz dieses massiven Verlusts hält das Unternehmen an der Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 fest, was zeigt, dass die finanziellen Mittel nicht akut gefährdet sind.

Am 26. März wird der vollständige Geschäftsbericht veröffentlicht, der weitere Einblicke in die finanzielle Lage der Holding geben soll. In einem separaten Bericht hat die Porsche AG für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 40,1 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 5,6 Milliarden Euro erzielt, was eine Umsatzrendite von 14,1 Prozent bedeutet. Trotz eines leichten Rückgangs bei den Auslieferungen konnte Porsche in vier von fünf Weltregionen Absatzrekorde verzeichnen.

Für 2025 plant Porsche, etwa 800 Millionen Euro in die Reskalierung und die Weiterentwicklung des Produktportfolios zu investieren. Die Prognosen deuten auf herausfordernde Marktbedingungen hin, insbesondere in China, und die operative Umsatzrendite wird voraussichtlich zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Die Dividende bleibt auf dem Niveau des Vorjahres, was die Entschlossenheit des Unternehmens unterstreicht, den Aktionären auch in schwierigen Zeiten eine Rückkehr zu bieten.

Insgesamt zeigt Porsche, dass es trotz erheblicher Herausforderungen und finanzieller Rückschläge in der Lage ist, sich anzupassen und strategische Maßnahmen zu ergreifen, um langfristig profitabel zu bleiben. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob die eingeleiteten Maßnahmen zu einer nachhaltigen Erholung führen können.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 55,21EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.