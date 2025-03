Apple unter Druck: Morgan Stanley senkt Kursziel – Varta enteignet Aktionäre!

**Zusammenfassung: Morgan Stanley senkt Kursziel für Apple und Varta enteignet Alt-Aktionäre**

Die Aktie von Apple steht unter Druck, nachdem Morgan Stanley das Kursziel von 275 auf 252 US-Dollar gesenkt hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines schwierigen Jahresstarts, in dem der Kurs bereits um fast zwölf Prozent gefallen ist. Analyst Erik Woodring begründet die pessimistische Einschätzung vor allem mit der Verzögerung eines wichtigen Updates für Siri, das Künstliche Intelligenz stärker in das Apple-Ökosystem integrieren sollte. Infolgedessen hat Woodring seine Prognose für die iPhone-Verkäufe angepasst und rechnet für 2025 mit 230 Millionen verkauften Geräten, was im Vergleich zum Vorjahr keine Verbesserung darstellt. Für 2026 wird ein moderates Wachstum auf 243 Millionen iPhones erwartet, was einem Anstieg von sechs Prozent entspricht. Woodring sieht derzeit zu wenige Innovationen, um den Erneuerungszyklus der iPhones signifikant zu verkürzen.

Zusätzlich zu den internen Herausforderungen sieht sich Apple auch externen Belastungen ausgesetzt. Neue Zölle auf chinesische Waren, die von der US-Regierung verhängt wurden, könnten die Produktionskosten des Unternehmens um rund zwei Milliarden US-Dollar pro Jahr erhöhen. Morgan Stanley prognostiziert daher für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz- und Gewinnrückgang von fünf bis sechs Prozent. Obwohl Apple Maßnahmen ergreift, um die zusätzlichen Kosten zu kompensieren, könnte es ohne umfassende Zollbefreiungen schwierig werden, die Belastungen vollständig auszugleichen. Trotz dieser Unsicherheiten bleibt die Mehrheit der Analysten optimistisch, wobei 31 von 46 Analysten die Aktie weiterhin als „Strong Buy“ oder „Buy“ empfehlen.

Parallel dazu hat der angeschlagene Batteriehersteller Varta seine Alt-Aktionäre enteignet, indem er die Kapitalherabsetzung auf null wirksam werden ließ. Dies geschah im Rahmen eines Sanierungsplans, der auch eine Kapitalerhöhung vorsieht, bei der neue Aktien nur an den Hauptaktionär Michael Tojner und den Sportwagenhersteller Porsche ausgegeben werden. Varta kämpft seit einiger Zeit mit einer Krise, die durch schwankende Nachfrage und Managementfehler verursacht wurde. Um eine Insolvenz zu vermeiden, meldete das Unternehmen ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren an, das auch einen Schuldenschnitt und die Reduzierung von Verbindlichkeiten vorsieht. Trotz rechtlicher Anfechtungen der Alt-Aktionäre wurde der Sanierungsplan bereits von einem Gericht genehmigt.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 217,0EUR auf Nasdaq (13. März 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.